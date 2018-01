Balança tem maior saldo em dez anos

O resultado da balança comercial de 2017 mostra que Goiás conseguiu ampliar a corrente de comércio depois de encolhimento sentido com a crise econômica. O Estado voltou a se aproximar dos resultados obtidos antes de 2015 na exportação. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento (SED), o ano fechou com o maior saldo em uma década, com superávit de US$ 3,6 bilh...