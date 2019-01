Economia Balança comercial tem superávit de US$ 58,298 bi

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 58,298 bilhões no ano de 2018. O dado foi divulgado ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do novo Ministério da Economia. No mês de dezembro, o saldo positivo do comércio exterior somou US$ 6,639 bilhões.O resultado do ano ficou ligeiramente acima da mediana das previsões coletadas pelo O Estado de S. Paul...