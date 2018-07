Economia Balança comercial tem superávit de US$ 5,88 bilhões Valor é 18,1% menor do que o do mesmo período do ano passado; queda deve-se aos impactos da greve dos caminhoneiros, em maio

Impactada pela greve dos caminhoneiros, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,882 bilhões em junho, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O valor é 18,1% menor do que o registrado em junho do ano passado.No mês passado, as exportações somaram US$ 20,202 bilhões (alta de 2,1% ante junho d...