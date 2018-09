Economia Balança comercial tem superávit de US$ 3,775 bilhões em agosto Valor é o menor para o mês desde 2015

Com aumento expressivo nas importações, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,775 bilhões em agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O valor é 32,5% menor do que o registrado em agosto do ano passado e o pior para o mês desde 2015. Na quinta semana de agosto (27 a 31), o sa...