Economia Balança comercial registra superávit de US$ 6 bilhões Maior saldo de outubro da série histórica, iniciada em 1989, foi influenciado pelo aumento superior a 100% no embarque de soja e petróleo

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,121 bilhões em outubro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) ontem. Trata-se do maior saldo para outubro da série histórica, que tem início em 1989.O valor é 17,9% maior do que o registrado em outubro do ano passado. Na quarta semana de outubro (22 a ...