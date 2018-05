Economia Balança comercial goiana registra 52º superávit consecutivo No total, a venda de produtos de Goiás para outros países alcançou US$ 706,3 milhões

Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED) nesta quarta-feira (16) apontam o 52º resultado positivo da balança comercial goiana, que alcançou US$ 479,5. No total, a venda de produtos de Goiás para outros países alcançou US$ 706,3 milhões. O superintendente executivo de comércio exterior da SED, William O'Dwyer, explica que o foco da secret...