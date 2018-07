Economia Baixa oferta em vários países provoca aumento do preço do petróleo Um dos fatores que recentemente vêm dando suporte às cotações é a interrupção de produção na Syncrude Oil Sands, no Canadá

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, 9, em meio a notícias sobre interrupções da oferta na Líbia e no Canadá, mas, também, sinais de que a produção pode voltar a subir nos Estados Unidos após dados oficiais apontarem uma baixa inesperada nas reservas do país. Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para setembro avançou US$ 0,96 (1,24%), pa...