Azul passa a servir cerveja grátis nos voos de Goiânia

A Azul vai incorporar cerveja de graça no seu cardápio de bordo fixo. A companhia aérea já oferecia a bebida de graça durante o verão e em meio à disputa acirrada entre as empresas do setor para conquistar passageiros, decidiu que vai servir a bebida durante todo o ano.

O Happy Hour Azul acontece nos voos de quarta a sexta-feira, entre 17h e 21h, apenas para viagens com mais de uma hora de duração.

As cidades que fazem parte desse momento de descontração nas alturas são São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (SDU), Salvador e Vitória. Segundo a Azul, o serviço acontecerá nas aeronaves Embraer 190 e 195 e Airbus A320.

A bebida oferecida é a lata de 296 ml da Skol. Ainda segue possível pedir os demais acompanhamentos como batata chips, amendoim japonês e queijo.