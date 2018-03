Avenida Castelo Branco será revitalizada

A abertura à participação do empresariado e a introdução das Parcerias Público-Privadas (PPP) deram o tom da discussão entre a Prefeitura de Goiânia e representantes do comércio da região da Avenida Castelo Branco ontem em reunião para discutir a revitalização das redondezas da via. Visando atrair empresas para a região, o superintendente de Planejamento Urbano da Secretar...