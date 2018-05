Economia Aumento do combustível pode elevar tarifa de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia, diz entidade Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) afirma que persistindo a política de reajustes diária do valor do diesel o valor da passagem pode chegar a R$ 4,40 no fim do ano

Os aumentos dos combustíveis podem levar ao reajuste das tarifas de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia. O alerta é da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), que já solicitou audiência na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda para tratar do assunto. No mês de maio, o diesel acumula alta de 10,6%, enquanto a gasoli...