Aumento de 0,7% no preço do diesel nas refinarias passa a valer neste domingo

Começou a vigorar deste domingo (16) o aumento de 0,7% no valor do diesel nas refinarias e terminais da Petrobras. O preço médio do combustível passou a ser de R$ 1,8115 por litro, válido até o último dia de dezembro. A elevação, informa a estatal em nota, decorre da aplicação da metodologia estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) n...