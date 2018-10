Economia Atrito entre Fiat e Ford põe em xeque Rota 2030 Montadoras discordam sobre prorrogação de incentivos para o Nordeste; MP que cria regime automotivo caduca em novembro

O novo regime automotivo, chamado de Rota 2030, corre o risco de não ser aprovado neste ano e, com isso, voltar à estaca zero para, eventualmente, ser rediscutido no próximo governo. Desta vez, o entrave não são as discordâncias entre os ministérios da Fazenda e da Indústria (Mdic), mas de duas montadoras - Fiat Chrysler Automotive (FCA) e Ford - que não se entendem e...