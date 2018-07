Economia Atividades ligadas à economia criativa já ocupam 278 mil pessoas em Goiás Ganhos aliados à criatividade já integram a renda principal ou complementar dos goianos

Muita gente já ouviu falar no termo “economia criativa”, mas nem todos sabem do que se trata. A definição mais objetiva fala que ela é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. As atividades que têm a criatividade como principal matéria-prima já ocupavam 278 mil goianos em 2017, de acordo com um estudo f...