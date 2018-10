Economia Atividade econômica cresce 0,47% em agosto, afirma BC Índice que equivale à prévia do Produto Interno Bruto (PIB) teve resultado superior ao desempenho esperado; bancos já elevam estimativas

Após o tombo da economia com a greve dos caminhoneiros no fim de maio, o ritmo da atividade cresceu pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com o Banco Central. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), indicador calculado pela autoridade monetária que equivale a uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,47% em agosto.O resultado, superio...