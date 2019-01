Economia Atividade do comércio varejista fecha 2018 com alta de 6,8%, diz Serasa Inflação baixa, expansão moderada do crédito e a melhora gradual do mercado de trabalho influenciaram positivamente as vendas do varejo no ano passado

A atividade no comércio varejista do País fechou 2018 com crescimento de 6,8%, após alta de 1,1% em 2017, informa a Serasa Experian. Com isso, o indicador da entidade mostra que o movimento dos consumidores nas lojas do Brasil praticamente retornou ao nível pré-crise. O resultado, explica, está somente 0,5% inferior ao patamar de 2014. Conforme os economistas da Ser...