Atento está com 100 novas vagas para área de atendimento ao cliente em Goiânia

A empresa Atento anunciou nessa semana 100 novas oportunidades de emprego na área de atendimento ao cliente, em Goiânia.

Quem se interessar deve ter ensino médio completo e morar na cidade. Também é necessário possuir bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.

De acordo com a Atento, o salário fornecido é compatível com o mercado e a empresa oferece como benefícios vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial e todas as especificações da CLT.

É possível se candidatar até 14 de janeiro, enviando e-mail para recrutamento@atento.com.br, com o currículo, nome, cidade, telefone e DDD ou pelas redes sociais, Facebook e Telegram (@AtentoRecrutamento).

Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 0800 771 4014.