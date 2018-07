Economia Atacarejos avançam em Goiás Seguimento, que mescla atributos de atacado e varejo, têm preços mais competitivos; Goiânia e Aparecida passam a somar 18 lojas

O Atacadão, do grupo Carrefour, inaugura nesta quinta-feira (26) sua terceira unidade na Região Metropolitana de Goiânia. Com ela, a capital e Aparecida de Goiânia vão somar ao menos 18 atacarejos. O seguimento – que mescla atributos de atacado e varejo – tem preços mais competitivos e chegou a crescer até três vezes mais do que o de supermercados no País no ano passado,...