Economia Associação de supermercados prevê aumento de 10,27% nas vendas de fim de ano

As redes de supermercados estão mais otimistas com o Natal deste ano em comparação a 2017. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) projeta que as vendas de fim de ano no setor devem subir 10,27% em termos nominais, estimativa mais favorável do que no ano passado.Em 2017, a Abras havia projetado crescimento de 8,34% nas vendas de Natal e o resultado de fato reg...