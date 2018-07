Economia Associação comercial estima que vendas do varejo brasileiro devem crescer pelo 2º ano consecutivo A elevação considera as vendas do comércio restrito, que desconsidera o volume de vendas de veículos e de material de construção

As vendas do varejo brasileiro devem fechar 2018 com o segundo crescimento consecutivo, podendo atingir 3,6%, estima a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A elevação considera as vendas do comércio restrito, que desconsidera o volume de vendas de veículos e de material de construção. Em 2017, o aumento foi de 2,1%. Contudo, a entidade pondera que essas altas não r...