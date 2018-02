Assembleia Legislativa de Goiás organiza concurso com cerca de 50 vagas

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) planeja lançar concurso para cerca de 50 vagas com previsão para o primeiro semestre deste ano. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (6), no Instagram da Casa. Por enquanto, não há mais informações. A reportagem entrou em contato com a Alego, mas o responsável estava em reunião.