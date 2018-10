Economia Assembleia Legislativa de Goiás divulga edital de concurso Confira as vagas, salários e prazos

O edital do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), foi divulgado na manhã desta quinta-feira (25), através do Diário Oficial do Parlamento Estadual. Os candidatos vão disputar as 80 vagas para os cargos de Arquiteto (2), Arquivologista (2), Assistente Social (2), Cirurgião-Dentista (2), Comunicador Social (5), Contador (5), Enfermeiro do Trabalho (...