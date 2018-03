Assembleia Legislativa amplia quantidade de vagas e cargos em concurso

O concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que deve ter o edital lançado entre maio e junho deste ano, teve o quantitativo de vagas e cargos ampliado para 57. O edital deverá seguir a relação abaixo:

• Assistente social – 2 vagas

• Cirurgião-dentista – 1 vaga

• Comunicador social – 1 vaga

• Farmacêutico bioquímico – 2 vagas

• Médico – 6 vagas

• Eletricista de instalação – 1 vaga

• Técnico em aparelhos e máquinas – 3 vagas

• Técnico em laboratório e análises clínicas – 3 vagas

• Polícia legislativa – 11 vagas

• Auxiliar administrativo – 5 vagas

• Auxiliar de serviços de saúde – 8 vagas

• Motorista – 4 vagas

• Analista legislativo (médico do trabalho) – 2 vagas

• Analista legislativo (enfermeiro do trabalho) – 2 vagas

• Analista legislativo (fisioterapeuta) – 2 vagas

• Assistente legislativo (técnico em segurança do trabalho) – 2 vagas

• Assistente legislativo (técnico em enfermagem do trabalho) – 2 vagas

Segundo a coluna Giro desta quinta-feira (01), a promotora Villis Marra esteve ontem na Alego para cobrar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre o concurso público. O presidente José Vitti (PSDB) adiantou que dificilmente cumprirá o acerto de lançar edital até abril. Ele alegou falta de recursos por conta de vetos ao Orçamento.