O Impostômetro vai bater a incrível marca de R$ 2 trilhões já na próxima terça-feira (6), às 9h45. A informação foi divulgada pela Associação Comercial de São Paulo. O montante será alcançado um mês antes do que no ano passado e ainda mais cedo do que em 2016, quando o valor foi registrado em 29 de dezembro.

Até às 18h30 de ontem, o Impostômetro registrava cerca de R$ 1,97 trilhão. Com esse volume em dinheiro seria possível comprar quase 54 milhões de unidades de um carro popular, conforme simulações disponíveis no portal desse serviço de mensuração dos tributos recolhidos no País.

Ainda conforme dados do portal, o montante viabilizaria a aquisição de mais de 1,1 milhão de apartamentos com três quartos, uma suíte, duas garagens, de 126 metros quadrados, no bairro Botafogo, Rio de Janeiro (RJ).

Considerando o volume de R$ 1,97 trilhão registrados no início da noite de ontem, a arrecadação em Goiás desde janeiro, conforme o Impostômetro, representava 1,97% do valor total no Brasil, o equivalente a uma soma de aproximadamente R$ 40,7 bilhões.

Goiânia, por sua vez, também de acordo com dados do Impostômetro, registra uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão entre 1º de janeiro até ontem.

Crescimento

Em meio à crise que mantém mais de 12 milhões de desempregados no País, a estimativa para arrecadação total em 2018 é de R$ 2,388 trilhões. O montante supera o valor arrecadado ao longo de 2017, que somou R$ 2,172 trilhões.

“A arrecadação está subindo, porém fecharemos o ano com déficit de mais de R$ 100 bilhões. Por isso a equipe econômica do próximo governo precisa focar no controle das contas públicas, manter o teto dos gastos e estimular a privatização de empresas estatais, diminuindo o tamanho do Estado”, recomenda Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações.

Painel

O Impostômetro foi instalado há 13 anos. Ele informa, em tempo real, os valores que vão para os cofres públicos. O painel foi instalado pela Associação Comercial de São Paulo em 20 de abril de 2005 para chamar a atenção da população para os valores que todos recolhem, em impostos, taxas, contribuições e multas.

A data não foi escolhida por acaso. Era véspera de feriado de Tiradentes. Na inauguração do painel, o ator Paulo Goulart, falecido em 2014, subiu ao palco e representou Tiradentes inconformado com a carga tributária do “Quinto dos Infernos” - o quinto (20%) que os brasileiros pagavam em tributos para Portugal pela exploração das riquezas naturais do Brasil colonial.

Essa foi a forma que a Associação Comercial de São Paulo encontrou para “alertar e conscientizar a população para o fato de que ela arca com tudo isso e, em contrapartida, não vê o dinheiro bem aplicado em saúde, segurança, educação”.

A entidade cita que o Brasil “tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e não dá o retorno à sociedade”. No portaldo Impostômetro, o País aparece em 30º no ranking do Índice de Retorno e Bem Estar Social (IRBES).

EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS

Impostômetro R$ 2 trilhões