Economia Argentina substitui presidente do banco central em meio à desvalorização do peso O economista havia sido nomeado ao cargo em dezembro de 2015, quando houve troca de governo no país

O governo da Argentina confirmou o pedido de demissão do economista Federico Sturzenegger da presidência do banco central do país. Ele será substituído pelo também economista Luis Caputo, até então ministro de Finanças. A troca de comando do BCRA ocorre em meio à forte desvalorização do peso, que nesta quinta-feira chegou a cair mais de 7% ante o dólar. O presidente ...