Economia Aproximadamente 8,8 milhões de cotistas com menos de 60 anos já sacaram o PIS E cerca de 6,6 milhões de pessoas ainda podem sacar o benefício

Dos 12,6 milhões de cotistas com menos de 60 anos que tinham direito ao saque das cotas do PIS, aproximadamente 70% fizeram o saque de suas cotas. Cerca de 8,8 milhões de pessoas receberam o montante de R$ 8,1 bilhões. No início da segunda fase dos pagamentos, que aconteceu em 8 de agosto, havia o total de R$ 13,5 bilhões disponíveis para esse públic...