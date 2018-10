Economia Aprovados em concurso do Procon Goiás, homologado há quatro meses, reclamam de demora em chamamento Secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa chegou a enviar em julho ao governador José Eliton pedido para chamamento com máxima urgência, por conta do déficit de funcionários no órgão

Quatro meses após a homologação do concurso público para o Procon Goiás, lançado em outubro de 2017 e voltado para o cargo de fiscal das relações de consumo, os 15 aprovados no certame ainda não foram chamados. Nesse meio tempo, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Irapuan Costa Júnior, chegou a enviar, no dia 27 de julho deste ano, uma solicitação ao gov...