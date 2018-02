Apple ultrapassa Samsung na venda de smartphones no 4º trimestre, diz IDC

A Apple ultrapassou a Samsung em vendas de smartphones no quarto trimestre do ano passado, mesmo apresentando ligeira desaceleração na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a International Cell Corporation (IDC). Entre outubro e dezembro de 2017, as vendas de iPhone mostraram queda de 1,3%, ao atingirem 77,3 milhões de unidades, em grande parte devido ao iPhone 8, 8 Plus e iPhone X. Em todo o ano passado, no entanto, a Apple acabou em segundo lugar, com 215,8 milhões de aparelhos vendidos, aumento de 0,2% em relação às 215,4 milhões de unidades vendidas em 2016.

Já a Samsung continuou a ser a líder global no mercado mundial de smartphones, de acordo com a IDC. Em todo o ano de 2017, a companhia sul-coreana registrou 317,3 milhões de aparelhos vendidos, aumento de 1,9% em relação aos 311,4 milhões do ano anterior. No entanto, no quarto trimestre, a Samsung perdeu a briga para a Apple, ao apresentar queda de 4,4% nas vendas, passando de 77,5 milhões de smartphones vendidos no quarto trimestre de 2016 para 74,1 milhões. Na avaliação da IDC, a chegada do Galaxy S9 no mercado "pode representar a melhor chance da marca de conquistar novos clientes neste em 2018".

A IDC considerou os resultados do trimestre que compreende outubro, novembro e dezembro como "mais lento que o esperado". Todas as companhias vendedoras de smartphones somadas venderam 403,5 milhões de celulares no quarto trimestre do ano passado, queda de 6,3% em relação aos 430,7 milhões de aparelhos vendidos nos últimos três meses de 2016. Em todo o ano passado, o mercado mundial de celulares inteligentes registrou queda de menos de 1%, ao passar de 1,473 bilhão em 2016 para 1,472 bilhão.