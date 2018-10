Economia Apple divulga preços dos iPhones XR, XS, XS Max e Apple Watch 4; veja aqui Os grandes vilões para os preços exorbitantes dos smartphones são a alta da moeda norte-americana e as altas taxas de importação

O brasileiro que quiser a versão mais poderosa do iPhone XS Max, novo celular premium da Apple, pode se preparar para por a mão no bolso: o aparelho, na versão com 512 GB, vai custar R$ 9.999 no País, anunciou a fabricante americana nesta terça-feira, 30, por meio de seu site oficial. Nos Estados Unidos, o mesmo modelo custa US$ 1.449. Além disso, a empres...