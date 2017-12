Apple dá descontos para estudantes e professores no Brasil

Véspera de natal, ainda falta o presente de alguém? A Apple está oferecendo descontos em notebooks no Brasil. Os produtos têm preços elevados e o modelo mais caro pode chegar a custar R$ 31.099 na loja online da fabricante.

Quem fizer os pagamentos à vista ganha 10% de desconto ou quem preferir parcelar, pode pagar em até 12 meses.

Apple também preparou ofertas exclusivas para estudantes e professores que comprarem os produtos da maçã. Segundo o site TechTudo, dependendo do produto, é possível fazer uma economia de até R$ 3,4 mil.

Os requisitos necessários são: ser aluno do ensino superior (graduação) e ter os documentos da universidade em dia. O mesmo benefício se aplica a professores (docentes) e pessoas com vínculos em entidades educacionais. Todas essas informações devem ser passadas digitalmente para a loja oficial da Apple no Brasil, no Site Educacional, assim que você solicitar a compra do aparelho.

No entanto, existe um limite para a quantidade de produtos comprados. Sendo possível ter apenas um equipamento por ano acadêmico, se ele for desktop (iMac), Mac Mini ou notebook (MacBook Air ou Pro). No caso de iPads, monitores ou softwares, é possível adquirir, no máximo, duas unidades durante o período. Vale destacar que o desconto não se aplica aos iPhones e iPods.

Toda a linha completa de MacBooks à venda no Brasil, incluindo o MacBook Pro com Touch Bar lançado em 2016.