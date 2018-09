Economia Apple corta preços de iPhones antigos nos EUA iPhone 7 agora custa a partir de US$ 449, enquanto o iPhone 8 sai por a partir de US$ 600; já os modelos 6S, SE e X foram descontinuados pela empresa

Todo ano é assim: após anunciar as novas versões do iPhone, a Apple também corta os preços de modelos antigos do aparelho. Em 2018 não foi diferente: a partir desta quarta-feira (12), o iPhone 7 vai passar a custar US$ 449 no mercado norte-americano; já o iPhone 8 agora será vendido por a partir de US$ 599 – era US$ 699 no ano passado. Os cortes, no ent...