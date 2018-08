Economia Apple atinge marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado Ações da empresa superaram a marca de US$ 207,04; otimismo de investidores com iPhone e serviços 'carregaram' fabricante para recorde

A Apple se tornou nesta quinta-feira, 2, a primeira empresa americana a alcançar a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Durante o pregão da Nasdaq, as ações da empresa conseguiram superaram o preço de US$ 207,04, em alta de 2,8%, por volta das 12h50 (horário de Brasília) – valor que, multiplicado pelas 4,842 milhões de ações que a empresa tem, alcança o recorde h...