Apple é processada após divulgar que deixa iPhones antigos mais lentos

A Apple lesou usuários de iPhone ao deixar os aparelhos mais lentos sem aviso prévio para compensar o mau desempenho da bateria. Pelo menos é o que dizem oito diferentes ações judiciais iniciadas em vários tribunais federais dos Estados Unidos na semana desde que a empresa revelou a prática.

De acordo com os processos judiciais, a conduta da Apple pode ter levado os proprietários do iPhone a tentativas equivocadas para resolver os problemas no último ano. Todas os casos – registrados em cortes distritais dos Estados Unidos na Califórnia, em Nova York e Illinois – buscam ação de classe para representar potencialmente milhões de proprietários de iPhone em todo o país.

Um caso similar foi apresentado em um tribunal israelense na segunda-feira, 25, informou o jornal Haaretz. A Apple não respondeu a um email pedindo comentários sobre os processos.

A Apple reconheceu na semana passada pela primeira vez em detalhe que atualizações do sistema operacional divulgadas desde o ano passado para iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 7 incluíram um recurso para “suavizar” a fonte de alimentação das baterias. Os telefones sem o ajuste desligariam abruptamente por precaução projetada para evitar a queima de componentes, disse a Apple.

A divulgação ocorreu após uma análise em 18 de dezembro da Primate Labs, que desenvolve um aplicativo para medir o desempenho de iPhone, que identificou sinais na velocidade de processamento e concluiu que a mudança do software tinha que estar por trás disso.