Apostador goiano fatura prêmio de quase R$ 33 milhões na Mega-Sena

Acumulado em cerca de R$66 milhões, o concurso de número 1.992 da Mega-Sena, sorteado na última quarta-feira (29), tornou duas pessoas milionárias. As apostas vencedoras foram de Campos Belos, no interior de Goiás e de Araguari, no Triângulo Mineiro.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 11 - 13 - 21 - 53 – 54, e garantiram aos felizardos R$32.953.918,65.

Além do prêmio máximo, a Mega sorteou, ainda, 142 apostas na quina e 11.045 na quadra.

A probabilidade de um apostador vencer em cada concurso, na aposta simples, com seis dezenas, é de uma em 50.063.080, e na aposta com 15 dezenas (limite máximo) é de uma em 10.003, segundo a Caixa Econômica Federal.