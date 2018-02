Aposta de Goiânia é a única a cravar todas as dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 2 milhões

Uma aposta de Goiânia foi a única a acertar todas as 15 dezenas sorteadas no concurso 1619 da Lotofácil realizado na noite desta quarta-feira (31) em Macapá, no Amapá.

O sortudo ou sortuda goianiense levará para casa um prêmio de pouco mais de R$ 2 milhões. Confira os números sorteados:

04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25

Veja abaixo o rateio do concurso 1619 da Lotofácil:

- 15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 2.074.220,59

- 14 acertos

475 apostas ganhadoras, R$ 1.343,63

- 13 acertos

18088 apostas ganhadoras, R$ 20,00

- 12 acertos

210326 apostas ganhadoras, R$ 8,00

- 11 acertos

1097560 apostas ganhadoras, R$ 4,00