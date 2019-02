Economia Aposta única do Rio de Janeiro ganha R$ 24,6 milhões da Mega Sena O sorteio foi realizado na noite deste sábado (2) em Guaraciaba (SC)

Uma aposta única feita no Rio de Janeiro ganhou prêmio de R$ 24,6 milhões da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (2) em Guaraciaba (SC). O resultado é válido para o concurso 2121. As dezenas sorteadas foram: 08 - 10 - 17 - 29 - 37 - 40. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, 8...