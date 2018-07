Economia Aposentados nascidos em julho devem realizar recadastramento até esta terça (31) em Goiânia Servidores inativos devem atualizar seus dados no Instituto da Previdência municipal para garantirem a regularidade dos pagamentos dos benefícios

O prazo para o recadastramento dos aposentados nascidos no mês de julho se encerra nesta próxima terça-feira (31). O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia (IPSM) alerta que, após essa data, quem não estiver com os dados atualizados terá o pagamento do benefício bloqueado. Para os pensionistas, que devem se recadastrar a cada seis...