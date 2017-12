Aposentadorias sem registro representam 23% do total, diz IPSM

Os benefícios previdenciários do Executivo e do Legislativo de Goiânia são concedidos e encaminhados para registro no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM). Porém, atualmente, cerca de 23% dos 8,6 mil processos estão fora desse registro, segundo o Instituto de Previdência Social do Município de Goiânia (IPSM). Isso por causa de questionamentos com relação à estabil...