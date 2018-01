Aplicativo do WhatsApp para pequenas empresas chega ao Brasil

Os brasileiros já podem usar o WhatsApp Business – aplicativo criado pelo WhatsApp para pequenas e médias empresas. O app já está disponível para download em celulares Android e chega ao País após ter sido lançado nos Estados Unidos, Indonésia, Itália, México e Reino Unido na última quinta-feira, 18.

Segundo o WhatsApp, o aplicativo foi criado para que empresas façam negócios por meio do serviço, gerenciando as mensagens de clientes. Com mais de 1,3 bilhão de usuários em todo o mundo, o WhatsApp é hoje visto como uma ferramenta importante para os comerciantes.

Com o novo aplicativo, as empresas podem configurar mensagens automáticas para informar aos clientes o horário de funcionamento da empresa, definir respostas automáticas para perguntas frequentes e também dar boas-vindas no primeiro contato com o usuário.

O aplicativo também suporta a criação de uma página de perfil, com informações empresariais como e-mail e endereço comercial. Ao contrário do aplicativo tradicional, o Business não exige a necessidade de um número de celular, permitindo que a conta seja criada também com um número de telefone fixo.