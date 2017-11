Aplicativo de transporte e Denatran fecham parceria para liberação de dados de motoristas do Brasil

A 99, startup nacional de mobilidade urbana, lança nesta segunda-feira (27) em Goiânia uma parceria com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), do governo federal, para que o aplicativo tenha acesso, em tempo real, aos dados de todos os motoristas do Brasil.

Com a integração, será possível verificar no ato do registro no aplicativo todos os dados do veículo cadastrado como ano de fabricação, marca e modelo, além de descobrir se o carro é roubado ou possui algum tipo de sinistro.

As informações dos motoristas, incluindo dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e informações sobre multas, também poderão ser analisadas pela equipe de segurança do aplicativo, permitindo assegurar o histórico dos seus condutores.

De acordo com Leonardo Soares, diretor de inteligência da 99, a segurança dos usuários vai aumentar. "A base do sistema (do Denatran) é nacional. Isso quer dizer que se o criminoso roubar o carro em um estado e for para outro, será identificado da mesma forma", disse.

Os motoristas, que hoje precisam fotografar seus documentos para que a conferência seja realizada antes da entrada no aplicativo, precisarão apenas informar o número da CNH e o CPF para se cadastrar na 99.