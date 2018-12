Economia Aplicativo de entrega abre vagas de trabalho em Goiânia e diversos estados do país As oportunidades são para contratação imediata; o processo seletivo contará com etapas virtuais e presenciais

Matéria atualizada em 12/12/2018, às 13h21. A plataforma on-line de delivery de comida iFood está com vagas de emprego abertas em Goiânia e diversos estados do país. São 400 oportunidades para contratação imediata em Goiânia. As vagas são divididas em Osasco (nova sede da empresa), Campinas (escritório de tecnologia), São Carlos (novo espaço do Grupo ...