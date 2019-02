Economia Apenas 4 em cada 10 fundos de ações renderam acima do Ibovespa em 2018 Em ano em que a volatilidade eleitoral desafiou gestores, principal índice da Bolsa subiu 15%

A Bolsa subiu 15% em 2018, mas essa trajetória ficou bem longe de ser uma linha reta. Greve dos caminhoneiros, cenário externo e sobretudo as eleições transformaram o mercado acionário numa verdadeira montanha-russa. Tamanha volatilidade deixou o trabalho dos gestores mais difícil: no ano passado, apenas 43% dos fundos de ações renderam acima do Ibovespa - principal í...