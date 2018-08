Economia 'Apenas 12,4% das estradas são pavimentadas no País', diz CNT O restante da malha se divide em estradas não pavimentadas (78,5%) ou planejadas (9,1%)

Embora o sistema rodoviário seja o principal modal de transporte do País, a malha pavimentada cresceu apenas 0,5% entre 2009 e 2017, de acordo com o Anuário divulgado nesta segunda-feira, 13, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). E, enquanto as estradas brasileiras registraram 6.243 mortes somente no ano passado, 61,8% das principais rodovias apresentam problemas e...