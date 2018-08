Economia Aparecida de Goiânia é impedida de transferir terrenos sem indenizar proprietários Lotes estão ocupados por empresas desde 1997, quando foram desapropriados, mas muitos ainda não estão regularizados

A pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Justiça proibiu o município de Aparecida de Goiânia de transferir lotes que haviam sido desapropriados para instalação do Distrito Industrial, sem que sejam pagas as respectivas indenizações aos proprietários. Os lotes já estão ocupados por empresas desde 1997, quando foram desapropriados, mas muitos ainda não estão r...