Economia Após três anos no vermelho, País cria 529,5 mil vagas de emprego em 2018 Resultado foi puxado pelo setor de serviços; em dezembro, porém, houve o fechamento de 334,4 mil postos de trabalho, aponta Caged

O mercado de trabalho brasileiro criou 529.554 empregos com carteira assinada em 2018, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 23, pelo Ministério da Economia. O primeiro resultado positivo anual depois de três anos de retração no emprego também é o melhor desempenho desde 2013, quando foram gerados 1...