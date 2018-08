Economia Após sete dias de alta, dólar recua e opera abaixo de R$ 4,10 Moeda americana tem queda ante o real nesta sexta-feira (24), acompanhando o movimento de desvalorização generalizada do dólar no exterior

O dólar recua ante o real nesta sexta-feira, (24), acompanhando o movimento de desvalorização generalizada da moeda americana no exterior. Às 9h25, o dólar à vista caía 0,57%, a R$ 4,0959. O dólar futuro de setembro recuava 0,41%, a R$ 4,1015. Na quinta feira (23), a divisa dos Estados Unidos terminou a sessão a R$4,1203 no mercado à vista, com ganho...