Economia Após resultado eleitoral, dólar cai e opera perto de R$ 3,62; Bolsa tem alta Mercado reage positivamente à vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial; Ibovespa futuro salta mais de 3,5%

Com a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência do País, o mercado local amplia a desmontagem de posições cambiais, que enfraquece mais o dólar ante o real. Por volta das 9h15 desta segunda-feira, 29, o ajuste de baixa começou a perder força e a moeda americana renovou máximas acima dos R$ 3,61, ante mínimas no patamar de R$ 3,58. O movimento ocorre em meio ao recuo d...