Economia Após recorde na véspera, dólar fecha a R$ 4,16

O dólar teve um dia de trégua ontem após encostar em R$ 4,20 e chegar à maior cotação nominal do Plano Real. A moeda terminou o dia em R$ 4,164, baixa de 0,83%. Mesmo assim, teve a segunda semana consecutiva de alta, acumulando valorização de 1,96% nos últimos cinco dias, e de 2,47% no mês. Nas mesas de câmbio de bancos, gestoras e corretoras, o cenário para as el...