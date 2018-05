Economia Após pronunciamento de Temer, Abcam pede que caminhoneiros retirem interdições A mensagem que será distribuída aos associados pede que seja respeitado eventual decreto presidencial sobre o tema

A principal entidade contrária ao acordo entre caminhoneiros e o governo federal pediu aos motoristas que liberem as rodovias interditadas como reação ao pronunciamento feito mais cedo pelo presidente da República, Michel Temer, que sugeriu usar forças de segurança para liberar as estradas. "Preocupada com a segurança dos caminhoneiros envolvidos, a Abcam vem publicamente p...