Economia Após pesquisas eleitorais, dólar atinge mínima de R$ 3,82 e Bolsa opera em alta

Após as pesquisas eleitorais reforçarem o fortalecimento de Jair Bolsonaro (PSL) nas intenções de voto e apontar uma distância ainda maior entre ele e Fernando Haddad (PT), o dólar mantém trajetória de queda e, nesta manhã, atingiu a cotação de R$ 3,82, na mínima do dia. A Bolsa, por sua vez, abriu o pregão com alta de mais de 4% e chegou a superar o patamar dos 85 m...