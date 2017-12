Após pedido de desculpas, Apple oferecerá no Brasil desconto maior que nos EUA para trocar baterias

Depois de reconhecer, em carta aberta, que seus dispositivos mais antigos perdem velocidade para preservar a bateria, a Apple agora vai oferecer a substituição da bateria antiga por uma nova a um preço mais acessível em várias partes do mundo. E para quem achava que esse 'benefício' não chegaria ao Brasil, sabia que você está errado.

A empresa da maçã mordida diminuirá de R$449 para R$149 o preço da bateria na troca. Uma redução de 67% a menos, segundo noticiado pelo site MacMagazine. Nos EUA a queda será de US$79 para US$ 29, retração de 63%.

Na nota oficial, a Apple reconhece que a situação afeta os modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE. Os produtos chegaram ao mercado entre 2014 e 2016. As gerações mais recentes – iPhone 7, iPhone 8 e iPhone X – não participam do programa de desconto.

A empresa informou que vai liberar uma atualização do iOS com funções que deem aos usuários maior transparência sobre a saúde da bateria do iPhone.